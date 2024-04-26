В КНР заявили, что НАТО несет прямую ответственность за ситуацию в Украине

Китай считает, что НАТО несет прямую ответственность за ситуацию в Украине.

Китай считает, что НАТО несет прямую ответственность за ситуацию в Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"НАТО несет неснимаемую ответственность, альянс должен задуматься о своей роли, перестать перекладывать вину и эффективно предпринять практические действия для политического урегулирования кризиса", - сказал он.

Ван Вэньбинь заявил, что Китай не передает оружие воюющим сторонам и строго контролирует товары двойного назначения, включая экспорт беспилотников. По его словам, "более 60% компонентов оружия и предметов двойного назначения, импортируемых Россией, поступают из США и стран Запада".