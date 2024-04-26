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Представитель генсека ООН заявил, что мир переживает "своего рода третью мировую войну"

Представитель генсека ООН заявил, что мир переживает "своего рода третью мировую войну" Высокий представитель генсека ООН по "Альянсу цивилизаций" и экс-глава МИД Испании Мигель Анхель Моратинос выразил мнение, что мир переживает нечто вроде третьей мировой войны с постоянными конфликтами.
Другие страны
26 апреля 2024 г. 14:23
Представитель генсека ООН заявил, что мир переживает своего рода третью мировую войну

Высокий представитель генсека ООН по "Альянсу цивилизаций" и экс-глава МИД Испании Мигель Анхель Моратинос выразил мнение, что мир переживает нечто вроде третьей мировой войны с постоянными конфликтами.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Мы живем в тот момент, когда нужно постараться, чтобы мир не разрушился. Мы отказались от речей о мире и заменили их речами о безопасности", - отметил он, выступая на форуме в Мадриде.

"Мы находимся в своего рода третьей мировой войне, - подчеркнул представитель генсека всемирной организации. - Что необходимо, так это сильная демократизация ООН".

Моратинос считает, что единственная битва, которую стоит вести, это "битва за мир". "Мы все говорим, и я тоже согласен, что мы должны спасти планету, но я также утверждаю, что мы должны спасти человечество", - заключил он.

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