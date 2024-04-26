Представитель генсека ООН заявил, что мир переживает "своего рода третью мировую войну"

Высокий представитель генсека ООН по "Альянсу цивилизаций" и экс-глава МИД Испании Мигель Анхель Моратинос выразил мнение, что мир переживает нечто вроде третьей мировой войны с постоянными конфликтами.

Высокий представитель генсека ООН по "Альянсу цивилизаций" и экс-глава МИД Испании Мигель Анхель Моратинос выразил мнение, что мир переживает нечто вроде третьей мировой войны с постоянными конфликтами.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Мы живем в тот момент, когда нужно постараться, чтобы мир не разрушился. Мы отказались от речей о мире и заменили их речами о безопасности", - отметил он, выступая на форуме в Мадриде.

"Мы находимся в своего рода третьей мировой войне, - подчеркнул представитель генсека всемирной организации. - Что необходимо, так это сильная демократизация ООН".

Моратинос считает, что единственная битва, которую стоит вести, это "битва за мир". "Мы все говорим, и я тоже согласен, что мы должны спасти планету, но я также утверждаю, что мы должны спасти человечество", - заключил он.