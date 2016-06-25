Британский еврокомиссар по финансовой стабильности уходит в отставку

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Британский еврокомиссар по финансовой стабильности Джонатан Хилл заявил, что покидает свой пост.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Решение Хилла связано с итогами референдума по членству Британии в ЕС, который принял решение покинуть Союз.

"По мере того как мы направляемся к новой фазе, я не считаю, что будет правильно, если я продолжу исполнять обязанности британского еврокомиссара, как будто ничего не произошло", - говорится в заявлении Хилла.

Он также заявил, что "очень разочарован", но "что сделано, то сделано".