Британский еврокомиссар по финансовой стабильности уходит в отставку

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Британский еврокомиссар по финансовой стабильности Джонатан Хилл заявил, что покидает свой пост.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Решение Хилла связано с итогами референдума по членству Британии в ЕС, который принял решение покинуть Союз.
"По мере того как мы направляемся к новой фазе, я не считаю, что будет правильно, если я продолжу исполнять обязанности британского еврокомиссара, как будто ничего не произошло", - говорится в заявлении Хилла.
Он также заявил, что "очень разочарован", но "что сделано, то сделано".
News DepartmentАвтор новости
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