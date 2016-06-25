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    Британский еврокомиссар по финансовой стабильности уходит в отставку

    Джонатан Хилл заявил, что очень разочарован, но что сделано, то сделано

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Британский еврокомиссар по финансовой стабильности Джонатан Хилл заявил, что покидает свой пост.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

    Решение Хилла связано с итогами референдума по членству Британии в ЕС, который принял решение покинуть Союз.

    "По мере того как мы направляемся к новой фазе, я не считаю, что будет правильно, если я продолжу исполнять обязанности британского еврокомиссара, как будто ничего не произошло", - говорится в заявлении Хилла.

    Он также заявил, что "очень разочарован", но "что сделано, то сделано".

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