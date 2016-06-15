​Беспилотник уничтожил 15 боевиков в Афганистане

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) были ликвидированы в Афганистане, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Беспилотный летательный аппарат афганских ВВС нанес воздушный удар по позициям экстремистов в районе населенного пункта Ачин в провинции Нангархар на востоке республики. В результате авиаудара в минувший понедельник были уничтожены не менее 15 террористов, включая трех полевых командиров, сообщает агентство Khaama Press.

После одобрения президентом США Бараком Обамой полномочий американских военнослужащих в Афганистане, отмечает агентство, выросло число спецопераций по ликвидации боевиков ИГ в республике, проводимых как афганскими, так и американскими военнослужащими. Чаще всего наносятся именно авиаудары с беспилотников.

Региональные эксперты связывают такое решение Обамы с тем, что экстремисты ИГ пытаются еще больше расширить влияние на Афганистан и укрепить там свои позиции.