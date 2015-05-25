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    ​Береговая охрана Италии спасла в Средиземном море 70 мигрантов

    Они были доставлены в порт Санта-Мария ди Леука провинции Апулия

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Береговая охрана спасла не менее 70 нелегальных мигрантов из Афганистана и Ирака у юго-восточного побережья Италии.

    Как передает Report, на двух катерах люди, пытавшиеся попасть в Италию на переполненном судне, были доставлены в порт Санта-Мария ди Леука провинции Апулия.

    В числе прочих, были спасены две женщины и четверо несовершеннолетних.

    За прошедшую неделю береговая охрана спасла более 900 нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть на территорию страны.

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