Беннет передал полномочия премьера Израиля главе МИД Лапиду

Уходящий премьер-министр Израиля Нафтали Беннет передал полномочия главы правительства министру иностранных дел Яиру Лапиду.

Уходящий премьер-министр Израиля Нафтали Беннет передал полномочия главы правительства министру иностранных дел Яиру Лапиду.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, официальная церемония состоялась в четверг в Иерусалиме после утверждения законопроекта о самороспуске Кнессета (парламента).

Пресс-служба израильского правительства сообщила о том, что Беннет передал премьерский пост Лапиду в соответствии с коалиционным соглашением, заключенным по итогам предыдущих выборов весной 2021 года. Лапид будет занимать должность главы кабмина до новых выборов, которые пройдут 1 ноября.

12.21

Досрочные выборы в израильский Кнессет (парламент) состоятся 1 ноября.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, дата определена в ходе обсуждения законопроекта о самороспуске израильского парламента. Этот документ должен пройти в четверг второе и третье чтения, после чего Кнессет будет официально распущен.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД страны Яир Лапид договорились о роспуске Кнессета и передаче полномочий главы кабмина руководителю внешнеполитического ведомства в рамках коалиционного соглашения до следующих выборов.

Ожидается, что законопроект о роспуске будет окончательно утвержден примерно в 11:00. В полночь пост премьер-министра перейдет к главе "Еш Атид" Лапиду.