Утверждена дата проведения досрочных парламентских выборов в Израиле

Досрочные выборы в израильский Кнессет (парламент) состоятся 1 ноября.

Досрочные выборы в израильский Кнессет (парламент) состоятся 1 ноября.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, дата определена в ходе обсуждения законопроекта о самороспуске израильского парламента. Этот документ должен пройти в четверг второе и третье чтения, после чего Кнессет будет официально распущен.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД страны Яир Лапид договорились о роспуске Кнессета и передаче полномочий главы кабмина руководителю внешнеполитического ведомства в рамках коалиционного соглашения до следующих выборов.

Ожидается, что законопроект о роспуске будет окончательно утвержден примерно в 11:00. В полночь пост премьер-министра перейдет к главе "Еш Атид" Лапиду.