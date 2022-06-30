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Утверждена дата проведения досрочных парламентских выборов в Израиле

Утверждена дата проведения досрочных парламентских выборов в Израиле Досрочные выборы в израильский Кнессет (парламент) состоятся 1 ноября.
Другие страны
30 июня 2022 г. 12:21
Утверждена дата проведения досрочных парламентских выборов в Израиле

Досрочные выборы в израильский Кнессет (парламент) состоятся 1 ноября.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, дата определена в ходе обсуждения законопроекта о самороспуске израильского парламента. Этот документ должен пройти в четверг второе и третье чтения, после чего Кнессет будет официально распущен.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД страны Яир Лапид договорились о роспуске Кнессета и передаче полномочий главы кабмина руководителю внешнеполитического ведомства в рамках коалиционного соглашения до следующих выборов.

Ожидается, что законопроект о роспуске будет окончательно утвержден примерно в 11:00. В полночь пост премьер-министра перейдет к главе "Еш Атид" Лапиду.

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Версия на азербайджанском языке İsrail parlamenti buraxılıb, növbədənkənar seçkilərin tarixi açıqlanıb

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