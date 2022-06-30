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Премьер Израиля решил уйти из политики

Премьер Израиля решил уйти из политики Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет решил не баллотироваться на новых парламентских выборах и оставить политику.
Другие страны
30 июня 2022 г. 04:41
Премьер Израиля решил уйти из политики

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет решил не баллотироваться на новых парламентских выборах и оставить политику.

Как передает Report со ссылкой на портал newsru.co.il, первыми о намерении Беннета уйти из политики после того, как закончатся его полномочия на посту премьера, узнали депутаты от его партии "Ямина".

Такое решение израильский премьер принял после роспуска 24-го созыва Кнессета и совещания своим окружением и советниками. Как отмечает портал, на Беннета давила его семья, призывавшая покинуть политику.

Ожидается, что позже сегодня Беннет сделает заявление для прессы.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin Baş naziri siyasətdən gedir

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