Премьер Израиля решил уйти из политики

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет решил не баллотироваться на новых парламентских выборах и оставить политику.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет решил не баллотироваться на новых парламентских выборах и оставить политику.

Как передает Report со ссылкой на портал newsru.co.il, первыми о намерении Беннета уйти из политики после того, как закончатся его полномочия на посту премьера, узнали депутаты от его партии "Ямина".

Такое решение израильский премьер принял после роспуска 24-го созыва Кнессета и совещания своим окружением и советниками. Как отмечает портал, на Беннета давила его семья, призывавшая покинуть политику.

Ожидается, что позже сегодня Беннет сделает заявление для прессы.