Бельгия запретила въезд в страну 12 турецким имамам

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Бельгийский Совет по правам иностранных граждан поддержал решение госсекретаря по предоставлению убежища и миграционной политике Тео Франкена о запрете на выдачу долгосрочных виз турецким имамам, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила газета Derniere Heure, с начала этого года уже 12 мусульманским священнослужителям из Турции было отказано во въезде, 10 из них обратились в суд, намереваясь опротестовать решение бельгийских властей.