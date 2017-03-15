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    Бельгия запретила въезд в страну 12 турецким имамам

    10 из них обратились в суд, намереваясь опротестовать решение бельгийских властей

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Бельгийский Совет по правам иностранных граждан поддержал решение госсекретаря по предоставлению убежища и миграционной политике Тео Франкена о запрете на выдачу долгосрочных виз турецким имамам, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщила газета Derniere Heure, с начала этого года уже 12 мусульманским священнослужителям из Турции было отказано во въезде, 10 из них обратились в суд, намереваясь опротестовать решение бельгийских властей.

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