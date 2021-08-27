О нас
Report Georgia
Аудио новости

Барнье заявил о намерении баллотироваться в президенты Франции

Барнье заявил о намерении баллотироваться в президенты Франции Представитель правоцентристской партии "Республиканцы" Мишель Барнье намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах во Франции.
Другие страны
27 августа 2021 г. 02:58
Барнье заявил о намерении баллотироваться в президенты Франции

Представитель правоцентристской партии "Республиканцы" Мишель Барнье намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах во Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, свое заявление Барнье сделал в четверг в интервью телеканалу TF1 и газете Le Figaro.

Барнье предстоит сначала победить на первичных выборах кандидата от правоцентристов.

"Я буду кандидатом, потому что хочу стать президентом, который будет уважать французов и заставит других уважать Францию. Мы живем в опасном и нестабильном мире. Наша страна ослаблена, необходимо обеспечить альтернативный подход, чтобы примирить людей, сплотить их и начать согласованные действия", - сказал политик.

Как отметил Барнье, завершив работу в качестве переговорщика по Brexit, он "много обсуждал и слушал, проработал формирование собственной команды и подготовку политического проекта". "Со времен голлизма строительство Евросоюза всегда было важной целью для Франции", - продолжал он. "Однако в отличие от Германии влияние Франции в этой сфере снижается уже 12 лет. Это необходимо исправить", - сказал политик.

По его словам, "необходимо очень многое поменять в Европейском союзе, так как те ошибки, которые совершили Европейская комиссия и руководство стран ЕС, привели к отдалению населения от сообщества, к непониманию его целей, а временами - даже к гневу и недовольству". "В ЕС слишком многое сейчас разрегулировано, многое делается крайне наивно и слишком много бюрократии. А я занимал посты, которые позволили мне осознать, что именно следует менять в ЕС и каким образом этого добиться", - подчеркнул политик.

Барнье отметил важность упорядочения миграционных потоков в ЕС. "Французская и европейская миграционная политика не срабатывает, и это еще мягко сказано", - отметил он, упомянув афганских беженцев.

Политик намерен довести уровень военных расходов Франции до 3% от ВВП. Во внутренней сфере политик выступает за широкое обеспечение занятости населения.

Напомним, что первый тур президентских выборов во Франции назначен на 10 апреля 2022 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Арестован зять народного артиста Алима Гасымова 
Арестован зять народного артиста Алима Гасымова 
24 августа 2021 г. 15:48
Шахмар Мовсумов: 15 сентября планируется возобновление очных занятий в школах
Шахмар Мовсумов: 15 сентября планируется возобновление очных занятий в школах
20 августа 2021 г. 11:59
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
23 августа 2021 г. 19:58
Названа причина роста числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане
Названа причина роста числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане
22 августа 2021 г. 21:59
На проспекте Гейдара Алиева начался пожар 
На проспекте Гейдара Алиева начался пожар 
24 августа 2021 г. 15:03
В парламенте Армении произошла вторая за день драка
В парламенте Армении произошла вторая за день драка
25 августа 2021 г. 13:10
Представивший на иранском сайте Карабах территорией Армении извинился за свою ошибку
Представивший на иранском сайте Карабах территорией Армении извинился за свою ошибку
21 августа 2021 г. 19:17
Президент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
26 августа 2021 г. 14:37
Афганские мигранты попытались провести акцию в Баку
Афганские мигранты попытались провести акцию в Баку
23 августа 2021 г. 13:58
В Азербайджане начинается выбор специальности в высшие учебные заведения
В Азербайджане начинается выбор специальности в высшие учебные заведения
20 августа 2021 г. 06:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi