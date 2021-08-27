Барнье заявил о намерении баллотироваться в президенты Франции

Представитель правоцентристской партии "Республиканцы" Мишель Барнье намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах во Франции.

Представитель правоцентристской партии "Республиканцы" Мишель Барнье намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах во Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, свое заявление Барнье сделал в четверг в интервью телеканалу TF1 и газете Le Figaro.

Барнье предстоит сначала победить на первичных выборах кандидата от правоцентристов.

"Я буду кандидатом, потому что хочу стать президентом, который будет уважать французов и заставит других уважать Францию. Мы живем в опасном и нестабильном мире. Наша страна ослаблена, необходимо обеспечить альтернативный подход, чтобы примирить людей, сплотить их и начать согласованные действия", - сказал политик.

Как отметил Барнье, завершив работу в качестве переговорщика по Brexit, он "много обсуждал и слушал, проработал формирование собственной команды и подготовку политического проекта". "Со времен голлизма строительство Евросоюза всегда было важной целью для Франции", - продолжал он. "Однако в отличие от Германии влияние Франции в этой сфере снижается уже 12 лет. Это необходимо исправить", - сказал политик.

По его словам, "необходимо очень многое поменять в Европейском союзе, так как те ошибки, которые совершили Европейская комиссия и руководство стран ЕС, привели к отдалению населения от сообщества, к непониманию его целей, а временами - даже к гневу и недовольству". "В ЕС слишком многое сейчас разрегулировано, многое делается крайне наивно и слишком много бюрократии. А я занимал посты, которые позволили мне осознать, что именно следует менять в ЕС и каким образом этого добиться", - подчеркнул политик.

Барнье отметил важность упорядочения миграционных потоков в ЕС. "Французская и европейская миграционная политика не срабатывает, и это еще мягко сказано", - отметил он, упомянув афганских беженцев.

Политик намерен довести уровень военных расходов Франции до 3% от ВВП. Во внутренней сфере политик выступает за широкое обеспечение занятости населения.

Напомним, что первый тур президентских выборов во Франции назначен на 10 апреля 2022 года.