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    ​Армия Пакистана уничтожила 15 боевиков группировки Талибан

    За прошедшую неделю, в результате военных операций были убиты более 80 боевиков

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Пакистанская армия уничтожила 15 боевиков движения Талибан в районе Хайбер на границе с Афганистаном.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, около 30 боевиков атаковали контрольно-пропускной пункт в долине Тирах. В результате нападения пострадали трое военнослужащих.

    Напомним что, 24 марта в Хайбере при атаке американских беспилотников были также уничтожены 10 боевиков.

    Согласно официальным данным, всего за неделю, в результате военных операций были убиты более 80 боевиков. Со стороны военных потери составили семь человек. 

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