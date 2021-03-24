О нас
Report Georgia
Аудио новости

AP: в Мьянме освободили более 600 задержанных участников протестов

AP: в Мьянме освободили более 600 задержанных участников протестов Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности
Другие страны
24 марта 2021 г. 12:17
AP: в Мьянме освободили более 600 задержанных участников протестов

Военные власти Мьянмы освободили 628 человек, задержанных за участие в массовых протестах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Associated Press.

Агентство приводит слова очевидцев о том, что из тюрьмы в Янгоне автобусы вывозят задержанных, большинство из которых составляют молодые участники протестных акций.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.

По данным Ассоциации помощи политическим заключенным, число погибших в результате столкновений в Мьянме между участниками акций протеста и полицией и военными с 1 февраля достигло 250. Арестованы и приговорены к лишению свободы 2 665 граждан, еще 2 290 были задержаны или находились под угрозой ареста.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке AP: Over 600 detained protesters released in Myanmar

Новости партнеров

Другие новости из категории

Власти Польши введут новые ограничения из-за коронавируса
Власти Польши введут новые ограничения из-за коронавируса
24 марта 2021 г. 12:38
Bloomberg: контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале
Bloomberg: контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале
24 марта 2021 г. 11:37
Facebook заблокировала страницы открывшего стрельбу в супермаркете в Колорадо
Facebook заблокировала страницы открывшего стрельбу в супермаркете в Колорадо
24 марта 2021 г. 11:02
В Австралии из-за наводнений эвакуировали до 20 тысяч человек
В Австралии из-за наводнений эвакуировали до 20 тысяч человек
24 марта 2021 г. 10:33
Клюге: В Европе продолжится рост распространения коронавируса
Клюге: В Европе продолжится рост распространения коронавируса
24 марта 2021 г. 09:57
Израильская авиация ударила по объектам ХАМАС
Израильская авиация ударила по объектам ХАМАС
24 марта 2021 г. 08:39
У берегов Ливии погибли более 60 человек
У берегов Ливии погибли более 60 человек
24 марта 2021 г. 06:27
Макрон: Турция – важный партнер для Франции
Макрон: Турция – важный партнер для Франции
24 марта 2021 г. 04:01
Байден рассказал, когда все население США обеспечат вакцинами
Байден рассказал, когда все население США обеспечат вакцинами
24 марта 2021 г. 03:28
Северная Корея запустила две ракеты малой дальности
Северная Корея запустила две ракеты малой дальности
24 марта 2021 г. 01:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi