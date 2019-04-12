Anonymous угрожает Лондону из-за Ассанжа

Международная анонимная сеть хакеров и активистов Anonymous обратилась к властям Великобритании и «их сторонникам по всему миру» в связи с задержанием основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.

Как передает Report, это заявление опубликовано на официальном сайте сети.

По словам представителей сети, арест Ассанжа является доказательством того, что власти Великобритании «не остановятся ни перед чем», чтобы сохранить свои тайны. Они подчеркнули, что Ассанж каждый год с 2010 года номинировался на Нобелевскую премию мира, потому что он «раскрыл секреты и правых, и левых» и «военные преступления».

«Это предупреждение истеблишменту: отпустите Ассанжа или поплатитесь», — говорится в заявлении Anonymous.

Также представители сети подчеркнули, что в настоящее время ее сторонникам следует объединиться.

Отметим, что накануне Ассанж был арестован в Лондоне и может быть экстрадирован в США.