Frontex: 1,55 млн. мигрантов пересекли границы ЕС в этом году

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ За 11 месяцев текущего года количество мигрантов, нелегально пересекших границы ЕС, достигло 1,55 млн. человек. Как сообщает Report, об этом говорится в статистике агентства ЕС по безопасности внешних границ "Frontex".

В ноябре этого года границы Европейского союза нелегально пересекли 269 тыс. мигрантов, в то время как за весь 2014 год количество незаконных пересечений границы составило 283 тыс.

Отмечается, что поток мигрантов несколько снизился, вероятно, в связи с ухудшением погодных условий.