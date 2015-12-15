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    Frontex: 1,55 млн. мигрантов пересекли границы ЕС в этом году

    В ноябре этого года границы Европейского союза нелегально пересекли 269 тыс. мигрантов

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ За 11 месяцев текущего года количество мигрантов, нелегально пересекших границы ЕС, достигло 1,55 млн. человек. Как сообщает Report, об этом говорится в статистике агентства ЕС по безопасности внешних границ "Frontex". 

    В ноябре этого  года границы Европейского союза нелегально пересекли 269 тыс. мигрантов, в то время как за весь 2014 год количество незаконных пересечений границы составило 283 тыс.

    Отмечается, что поток мигрантов несколько снизился, вероятно, в связи с ухудшением погодных условий.

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