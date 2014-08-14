ООН: в Украине растет число погибших

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В Украине растет число погибших в результате конфликта на востоке страны. Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Сесиль Пуйи.

По данным Управления, с середины апреля на востоке Украины были убиты или ранены в среднем по 60 человек в день. Однако в последнее время наблюдается эскалация насилия и число убитых или раненых за период с 30 июля увеличилось до 70 человек в день. Всего лишь за один день, 7 августа, было зарегистрировано 41 убийства и 143 раненых.

В общей сложности за период с середины апреля по 10 августа в результате боевых действий на востоке Украины были убиты более 2000 человек, в том числе не менее 20 детей. Число раненых приближается к 5 тысячам, среди них - не менее 30 детей.

По словам Сесиль Пуйи, эти цифры, скорее всего, занижены. Сюда включены убитые и раненые из состава украинской армии, вооруженных групп и из числа гражданского населения.

В конце августа Управление ООН по правам человека планирует опубликовать следующий, пятый доклад по ситуации с правами человека в Украине.