МИД Ирана: Трамп предал не только договоренности с Ираном, но и своих избирателей

МИД Ирана: Трамп предал не только договоренности с Ираном, но и своих избирателей

Президент США Дональд Трамп в результате американской атаки по ядерным объектам Ирана предал не только договоренности с Тегераном, но и своих избирателей.

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