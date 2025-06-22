МИД Ирана: Трамп предал не только договоренности с Ираном, но и своих избирателей

Президент США Дональд Трамп в результате американской атаки по ядерным объектам Ирана предал не только договоренности с Тегераном, но и своих избирателей.
Как передает Report, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, выступая на пресс-конференции в Стамбуле.
"Президент США избирался на платформе того, что закончит бесконечные дорогостоящие войны в нашем регионе (на Ближнем Востоке - ред.). Он предал не только Иран, нарушив нашу приверженность дипломатии, но и обманул своих избирателей, поддавшись влиянию преступников, которые хотят развязать войну", - сказал он.