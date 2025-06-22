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МИД Турции: Мы обеспокоены возможными последствиями удара США по ядерным объектам Ирана

МИД Турции: Мы обеспокоены возможными последствиями удара США по ядерным объектам Ирана Турция обеспокоена возможными последствиями удара США по ядерным объектам Ирана.
В регионе
22 июня 2025 г. 15:12
МИД Турции: Мы обеспокоены возможными последствиями удара США по ядерным объектам Ирана

Турция обеспокоена возможными последствиями удара США по ядерным объектам Ирана.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

Отмечается, что Анкара всегда указывала на существующий риск расширения конфликта, начавшегося с военных действий Израиля в регионе, и нарушения стабильности в сфере безопасности. Сегодняшний удар США по ядерным объектам Ирана максимально повысил этот риск, считают в ведомстве.

"Продолжающиеся события могут привести к эскалации регионального конфликта до глобального уровня. Мы не хотим реализации этого катастрофического сценария. Мы призываем все стороны действовать ответственно, немедленно прекратить атаки и избегать шагов, которые могут привести к дополнительным человеческим жертвам и разрушениям.

Единственный путь решения конфликта, связанного с ядерной программой Ирана, - это переговоры. Мы призываем международное сообщество поддержать усилия по поиску дипломатического решения между сторонами", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Турция готова выполнить свои обязательства в этом вопросе и приложить усилия для проведения конструктивного диалога.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: ABŞ-nin İranın nüvə obyektlərinə hücumunun nəticələrindən narahatıq

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