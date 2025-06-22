МИД Турции: Мы обеспокоены возможными последствиями удара США по ядерным объектам Ирана

Турция обеспокоена возможными последствиями удара США по ядерным объектам Ирана.

Турция обеспокоена возможными последствиями удара США по ядерным объектам Ирана.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

Отмечается, что Анкара всегда указывала на существующий риск расширения конфликта, начавшегося с военных действий Израиля в регионе, и нарушения стабильности в сфере безопасности. Сегодняшний удар США по ядерным объектам Ирана максимально повысил этот риск, считают в ведомстве.

"Продолжающиеся события могут привести к эскалации регионального конфликта до глобального уровня. Мы не хотим реализации этого катастрофического сценария. Мы призываем все стороны действовать ответственно, немедленно прекратить атаки и избегать шагов, которые могут привести к дополнительным человеческим жертвам и разрушениям.

Единственный путь решения конфликта, связанного с ядерной программой Ирана, - это переговоры. Мы призываем международное сообщество поддержать усилия по поиску дипломатического решения между сторонами", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Турция готова выполнить свои обязательства в этом вопросе и приложить усилия для проведения конструктивного диалога.