МИД Турции: Мы обеспокоены возможными последствиями удара США по ядерным объектам Ирана

Турция обеспокоена возможными последствиями удара США по ядерным объектам Ирана.
Как сообщает турецкое бюро Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.
Отмечается, что Анкара всегда указывала на существующий риск расширения конфликта, начавшегося с военных действий Израиля в регионе, и нарушения стабильности в сфере безопасности. Сегодняшний удар США по ядерным объектам Ирана максимально повысил этот риск, считают в ведомстве.
"Продолжающиеся события могут привести к эскалации регионального конфликта до глобального уровня. Мы не хотим реализации этого катастрофического сценария. Мы призываем все стороны действовать ответственно, немедленно прекратить атаки и избегать шагов, которые могут привести к дополнительным человеческим жертвам и разрушениям.
Единственный путь решения конфликта, связанного с ядерной программой Ирана, - это переговоры. Мы призываем международное сообщество поддержать усилия по поиску дипломатического решения между сторонами", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Турция готова выполнить свои обязательства в этом вопросе и приложить усилия для проведения конструктивного диалога.