Азербайджан и Алжир выразили удовлетворение текущим уровнем сотрудничества

Азербайджан и Алжир выразили удовлетворение текущим уровнем сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Стамбуле, провел встречу с государственным министром, министром иностранных дел, по делам национальной диаспоры за рубежом и африканским вопросам Народно-Демократической Республики Алжир Ахмедом Аттафом.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, на встрече были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром, а также ситуация, сложившаяся в результате конфронтации между Израилем и Ираном.

Была выражена удовлетворенность текущим уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром, основанного на взаимном уважении и общих ценностях, и подчеркнута важность взаимных визитов на высоком уровне для развития межгосударственных отношений.

Отмечена роль политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, состоявшихся в апреле текущего года, в системном продвижении сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром.

Подчеркнуто удовлетворение сотрудничеством двух стран в рамках международных организаций, в том числе ООН, ОИС и Движения неприсоединения.

Обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества, включая торговлю, инвестиции, нефтегазовую сферу и возобновляемые источники энергии. Отмечена важность увеличения обменов в области образования и культуры для лучшего взаимопонимания народов. Подчеркнута значимость создаваемой Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству как важного механизма.

Выражена серьезная обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, возникшими в результате конфронтации между Израилем и Ираном, и подчеркнута необходимость урегулирования конфликта путем диалога и дипломатии.

Также стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес в двустороннем и многостороннем форматах.