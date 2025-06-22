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Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы стратегического партнерства

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы стратегического партнерства Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Пакистана Ишаком Даром.
Внешняя политика
22 июня 2025 г. 14:46
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы стратегического партнерства

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) провел встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Ишаком Даром.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы, вытекающие из стратегического партнёрства между Азербайджаном и Пакистаном, а также различные аспекты двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества.

Стороны отметили, что взаимные визиты и контакты на высшем и высоком уровнях служат прочной основой для межгосударственных отношений. В этой связи была подчеркнута значимость последнего визита премьер-министра Пакистана в Азербайджан в мае текущего года и состоявшихся в Лачине переговоров между лидерами двух стран.

Было отмечено, что предстоящее проведение Азербайджаном в июле текущего года саммита Организации экономического сотрудничества, а также его председательство в Организации исламского сотрудничества с 2026 года создают дополнительные возможности для партнёрства в рамках многосторонних платформ.

Собеседники обсудили положительное влияние устойчивого политического диалога на развитие сотрудничества по другим направлениям, в том числе в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетической безопасности, транспорта и других перспективных областях.

Особое внимание было уделено последним региональным событиям, выражена серьёзная обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью, возникшей в результате противостояния между Израилем и Ираном, и подчёркнута необходимость урегулирования конфликта дипломатическим путём.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам двустороннего и многостороннего характера, представляющим взаимный интерес

14:37

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Пакистана Ишаком Даром.

Как передает Report, об этом МИД Азербайджана сообщил в публикации в соцсети X.

Встреча состоялась в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Стамбуле.

Министры обсудили текущее состояние и перспективы стратегического партнёрства между Азербайджаном и Пакистаном, а также двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями по поводу проведения в следующем месяце в Азербайджане саммита ОИС, а также передачи председательства в организации в 2026 году.

Кроме того, были обсуждены вопросы региональной безопасности, выражена обеспокоенность в связи с усилением напряжённости между Израилем и Ираном. Пакистан вновь поблагодарил Азербайджан за оказанную помощь в эвакуации своих граждан из Ирана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Pakistan strateji tərəfdaşlığı müzakirə olunub - YENİLƏNİB

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