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WP: Удары США по Ирану могут подтолкнуть Тегеран к созданию атомной бомбы

WP: Удары США по Ирану могут подтолкнуть Тегеран к созданию атомной бомбы Атака США на ядерные объекты Ирана может подтолкнуть правительство исламской республики к активизации усилий по созданию атомной бомбы.
В регионе
22 июня 2025 г. 14:57
WP: Удары США по Ирану могут подтолкнуть Тегеран к созданию атомной бомбы

Атака США на ядерные объекты Ирана может подтолкнуть правительство исламской республики к активизации усилий по созданию атомной бомбы.

Как передает Report, такую оценку привела газета The Washington Post (WP).

Издание предполагает, что такой сценарий возможен, если у Ирана сохранятся возможности по обогащению урана после атак. При этом Тегеран пока не предпринимал подобных усилий, отмечает WP со ссылкой на данные американских спецслужб.

Газета назвала решение президента США Дональда Трампа об ударах по иранском ядерным объектам экстраординарной ставкой с высоким риском эскалации, отметив, что ни один президент США ранее не решался на удары по ядерным объектам Ирана.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ-nin İrana zərbələri Tehranı atom bombası yaratmağa sövq edə bilər

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