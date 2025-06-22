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МИД России осудил атаки США по ядерным объектам в Иране

МИД России осудил атаки США по ядерным объектам в Иране Москва решительно осуждает американские атаки по ядерным объектам в Иране, это безответственное решение грубо нарушает Устав ООН.
В регионе
22 июня 2025 г. 15:00
МИД России осудил атаки США по ядерным объектам в Иране

Москва решительно осуждает американские атаки по ядерным объектам в Иране, это безответственное решение грубо нарушает Устав ООН.

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране, предпринятые вслед за израильскими нападениями на Исламскую Республику", - указали в дипведомстве.

Там подчеркнули, что "безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые".

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