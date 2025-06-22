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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи завтра посетит Россию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи завтра посетит Россию Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи завтра посетит Россию.
В регионе
22 июня 2025 г. 14:17
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи завтра посетит Россию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи завтра посетит Россию.

Как сообщает местное бюро Report в Турции, об этом Арагчи заявил на пресс-конференции, проведённой по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящего в Стамбуле.

Министр подчеркнул, что Россия является другом и стратегическим союзником Ирана, и сообщил, что завтра проведёт встречи с президентом Владимиром Путиным и своим российским коллегой. Арагчи также отметил, что Россия осудила удары США.

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Версия на английском языке Iranian FM Abbas Araghchi to visit Russia tomorrow
Версия на азербайджанском языке İranın xarici işlər naziri sabah Putinlə və rusiyalı həmkarı ilə görüşəcək

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