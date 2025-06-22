Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи завтра посетит Россию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи завтра посетит Россию.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи завтра посетит Россию.

Как сообщает местное бюро Report в Турции, об этом Арагчи заявил на пресс-конференции, проведённой по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящего в Стамбуле.

Министр подчеркнул, что Россия является другом и стратегическим союзником Ирана, и сообщил, что завтра проведёт встречи с президентом Владимиром Путиным и своим российским коллегой. Арагчи также отметил, что Россия осудила удары США.