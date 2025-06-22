Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи завтра посетит Россию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи завтра посетит Россию.
Как сообщает местное бюро Report в Турции, об этом Арагчи заявил на пресс-конференции, проведённой по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящего в Стамбуле.
Министр подчеркнул, что Россия является другом и стратегическим союзником Ирана, и сообщил, что завтра проведёт встречи с президентом Владимиром Путиным и своим российским коллегой. Арагчи также отметил, что Россия осудила удары США.