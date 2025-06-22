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Йемен заявил о готовности присоединиться к ирано-израильскому конфликту

Йемен заявил о готовности присоединиться к ирано-израильскому конфликту Йемен объявил о готовности вступить в войну Ирана и Израиля.
Другие страны
22 июня 2025 г. 13:31
Йемен заявил о готовности присоединиться к ирано-израильскому конфликту

Йемен объявил о готовности вступить в войну Ирана и Израиля.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении армии хуситов в соцсети X.

"Йемен официально вступит в войну. Держите свои корабли подальше от наших территориальных вод", – отметили в движении.

Также ряд телеграм-каналов сообщают, что Йемен закрыл Баб-эль-Мандебский пролив.

Отметим, что в ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Вашингтон в нарушении международного права и добавил, что страна "оставляет за собой право использовать все средства для защиты своего суверенитета, интересов и народа".

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