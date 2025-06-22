Иран призвал международное сообщество воспрепятствовать атакам США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал международное сообщество воспрепятствовать атакам США на его страну.
Как сообщает турецкое бюро Report, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.
Министр заявил, что нацеленность США на ядерные центры Ирана представляет большую опасность. Он также отметил, что по ка не прекратятся удары сложно говорить о проведении дипломатических переговоров.