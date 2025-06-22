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Нетаньяху: Израильские военные вернули из Газы тела трех погибших заложников

Нетаньяху: Израильские военные вернули из Газы тела трех погибших заложников Израильские военнослужащие вернули из сектора Газа останки трех погибших заложников.
Другие страны
22 июня 2025 г. 13:14
Нетаньяху: Израильские военные вернули из Газы тела трех погибших заложников
Биньямин Нетаньяху

Израильские военнослужащие вернули из сектора Газа останки трех погибших заложников.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.

"В ходе операции, проведенной Армией обороны Израиля и Службой общей безопасности в секторе Газа, тела трех похищенных, удерживавшихся кровавой террористической организацией ХАМАС, были возвращены в Израиль", - заявил премьер.

"Кампания по возвращению похищенных продолжается непрерывно и проходит параллельно с кампанией против Ирана", - добавил Нетаньяху.

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