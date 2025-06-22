Нетаньяху: Израильские военные вернули из Газы тела трех погибших заложников

Израильские военнослужащие вернули из сектора Газа останки трех погибших заложников.

Израильские военнослужащие вернули из сектора Газа останки трех погибших заложников.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.

"В ходе операции, проведенной Армией обороны Израиля и Службой общей безопасности в секторе Газа, тела трех похищенных, удерживавшихся кровавой террористической организацией ХАМАС, были возвращены в Израиль", - заявил премьер.

"Кампания по возвращению похищенных продолжается непрерывно и проходит параллельно с кампанией против Ирана", - добавил Нетаньяху.