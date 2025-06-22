Нетаньяху: Израильские военные вернули из Газы тела трех погибших заложников

Израильские военнослужащие вернули из сектора Газа останки трех погибших заложников.
Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.
"В ходе операции, проведенной Армией обороны Израиля и Службой общей безопасности в секторе Газа, тела трех похищенных, удерживавшихся кровавой террористической организацией ХАМАС, были возвращены в Израиль", - заявил премьер.
"Кампания по возвращению похищенных продолжается непрерывно и проходит параллельно с кампанией против Ирана", - добавил Нетаньяху.