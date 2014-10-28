Курды вытеснили боевиков ИГ из Кобани

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Курдские силы самообороны вытеснили боевиков группировки "Исламское государство" из города Кобани на сирийско-турецкой границе.

Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, боевики отступили и находятся в 6 км от города. Их попытки закрепиться на северной окраине и отрезать Кобани от КПП на границе с Турцией не удались.

Курды перешли в контрнаступление и установили контроль над стратегическими высотами Телль-эш-Шаер, Бешта-эн-Нур и Эль-Изаа, откуда вооруженные экстремисты обстреливали город. Очевидцы сообщили, что в бою в районе Сук-эль-Халь к северо-востоку от Кобани было убито и ранено свыше 50 боевиков ИГ. Десятки из них взяты в плен.

Всего за 40 дней осады потери сторон составили около 800 человек.