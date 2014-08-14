Верховная Рада приняла закон о санкциях в отношении России

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Верховная Рада Украины приняла закон о международных санкциях за поддержку и финансирование терроризма на Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", за это решение проголосовали 244 депутата парламента Украины. Закон предусматривает введение 29 видов санкций в отношении 172 физических лиц и 65 юридических лиц из России и других стран, которым инкриминируется поддержка и финансирование терроризма на Украине. В числе видов санкций, в частности, блокирование и замораживание активов, запрет на вещание и работу в интернет-пространстве Украины, а также на транзит через ее территорию. Предусматривается также возможность запрета деятельности определенных партий, движений и общественных объединений.

Санкции будут утверждаться решением СНБО, а после чего президент должен будет подписать соответствующий указ.