Церемония подписания соответствующих документов, связанных с подготовкой к COP29, которую примет Азербайджан, прошла в Бонне (Германия).

Как передает Report , об этом говорится в публикации на странице COP29 в соцсети "Х".

В церемонии подписания приняли участие президент COP29 Мухтар Бабаев и исполнительный секретарь РКИК ООН по изменению климата Саймон Стилл.

После церемонии между сторонами состоялся обмен письмами, подтверждающими статус Азербайджана как страны, принимающей COP29 в этом году.