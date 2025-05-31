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СМИ: Следовавшее в РФ судно село на мель у южных берегов Швеции

СМИ: Следовавшее в РФ судно село на мель у южных берегов Швеции Следовавшее в российский порт Высотск грузовое судно под панамским флагом Meshka село на мель поблизости от города Ландскруна на юге Швеции.
В регионе
31 мая 2025 г. 18:43
СМИ: Следовавшее в РФ судно село на мель у южных берегов Швеции

Следовавшее в российский порт Высотск грузовое судно под панамским флагом Meshka село на мель поблизости от города Ландскруна на юге Швеции.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на Управление морского судоходства.

"Мы допросим команду и постараемся понять причину того, почему оно село на мель", - заявил пресс-секретарь Службы береговой охраны Вальдемар Линдекрантс.

По словам пресс-секретаря Управления морского судоходства Бьёрна Алверфельдта, на судне нет груза, и оно направляется в Высотск, расположенный у финской границы.

По данным телеканала, представители Службы береговой охраны находятся на 180-метровом судне. Никакой информации о том, что внутрь судна поступает вода, нет.

"В настоящий момент нет никаких подозрений в преступных действиях, но посмотрим, к чему приведут беседы с членами экипажа", - сказал Алверфельдт.

В Вооруженных силах заявляют, что ситуация находится под контролем. Ведется расследование инцидента.

По имеющейся информации, в баках судна содержится 938 тыс. литров мазута. Выбросов в морскую среду пока не наблюдается, но Служба береговой охраны готова принять необходимые меры в случае разлива топлива.

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