Мухтар Бабаев обсудил сотрудничество с Дженнифер Морган
Мухтар Бабаев обсудил сотрудничество с Дженнифер МорганПрезидент СОР29 Мухтар Бабаев и специальный посланник по международным действиям в области климата и госсекретарь министерства иностранных дел Германии Дженнифер Морган провели встречу на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН.
Президент СОР29 Мухтар Бабаев и специальный посланник по международным действиям в области климата и госсекретарь министерства иностранных дел Германии Дженнифер Морган провели встречу на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН.
Как передает Report об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".
"Президиум СОР29 во главе с президентом COP29 Мухтаром Бабаевым встретился со специальным посланником по международным действиям в области климата и госсекретарем министерства иностранных дел Германии Дженнифер Морган, чтобы продолжить поиск путей дальнейшего прогресса в решении общих приоритетных задач на COP29 в Баку", - говорится в сообщении.
During #UNGA, COP29 President-Designate Mukhtar Babayev and the Presidency team sat down with @climatemorgan, State Secretary and Special Representative for International Climate Policy for @GermanyDiplo, to continue to find ways to make further progress together on shared… pic.twitter.com/0piiiKn2vR