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Мухтар Бабаев обсудил сотрудничество с Дженнифер Морган

Мухтар Бабаев обсудил сотрудничество с Дженнифер Морган Президент СОР29 Мухтар Бабаев и специальный посланник по международным действиям в области климата и госсекретарь министерства иностранных дел Германии Дженнифер Морган провели встречу на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН.
COP29
25 сентября 2024 г. 09:52
Мухтар Бабаев обсудил сотрудничество с Дженнифер Морган

Президент СОР29 Мухтар Бабаев и специальный посланник по международным действиям в области климата и госсекретарь министерства иностранных дел Германии Дженнифер Морган провели встречу на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Как передает Report об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Президиум СОР29 во главе с президентом COP29 Мухтаром Бабаевым встретился со специальным посланником по международным действиям в области климата и госсекретарем министерства иностранных дел Германии Дженнифер Морган, чтобы продолжить поиск путей дальнейшего прогресса в решении общих приоритетных задач на COP29 в Баку", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке ФотоCOP29 President-designate, German Climate Envoy mull cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоMuxtar Babayev Cennifer Morqanla əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

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