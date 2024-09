Мухтар Бабаев обсудил сотрудничество с Дженнифер Морган

Президент СОР29 Мухтар Бабаев и специальный посланник по международным действиям в области климата и госсекретарь министерства иностранных дел Германии Дженнифер Морган провели встречу на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Как передает Report об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Президиум СОР29 во главе с президентом COP29 Мухтаром Бабаевым встретился со специальным посланником по международным действиям в области климата и госсекретарем министерства иностранных дел Германии Дженнифер Морган, чтобы продолжить поиск путей дальнейшего прогресса в решении общих приоритетных задач на COP29 в Баку", - говорится в сообщении.