В Баку скорость ветра превысит 28 м/с

Северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усилится до 20,8-28,4 м/с.

Северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усилится до 20,8-28,4 м/с.

Как передает Report , об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Синоптики объявили желтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемым на территории республики сильным ветром.

Согласно информации, в Нахчыванской АР, Физули, Джебраиле, Губадлы, Зангилане, Агдере, Ханкенди, Ходжавенде, Шуше, Хызы, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Саляне, Уджаре, Кюрдамире, Саатлы, Сабирабаде, Зардабе, Имишли, Агджабеди, Бейлагане, Джалилабаде, Масаллы, Лянкоране, Лерике, Ярдымлы, Астаре, Билясуваре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Губе, Агсу, Шамахы и Балакене ожидается западный ветер, порывы которого будут достигать 13,9–20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Кяльбаджаре, Лачыне, Агдаме, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере, Гаджигабуле, Нефтчале, Гобустане, Гяндже, Самухе, Геранбое, Нафталане, Дашкесане, Гядабейе, Гёйгёле, Гусаре, Шеки, Огузе, Загатале, Гахе, Исмаиллы, Габале, Агдаше и Гёйчае северо-западный ветер усилится до 20,8–28,4 м/с.