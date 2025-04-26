О нас

В иранском порту, где произошел взрыв, приостановлены морские операции

В иранском порту, где произошел взрыв, приостановлены морские операции Все морские операции в порте Шахид-Раджаи в южном иранском портовом городе Бендер-Аббас, где произошел взрыв, приостановлены.
В регионе
26 апреля 2025 г. 18:47
В иранском порту, где произошел взрыв, приостановлены морские операции

Все морские операции в порте Шахид-Раджаи в южном иранском портовом городе Бендер-Аббас, где произошел взрыв, приостановлены.

Как передает Report, об этом заявил замглавы организации портов и мореходства провинции Хормозган Исмаил Макизаде, слова которого приводятся на сайте министерства дорог и градостроительства Ирана.

"Принимая во внимание то, что необходимо большее сосредоточение сил для тушения пожара и осуществления контроля за ущербом, в целях безопасности приостановлены все портовые и морские операции", - сказал он.

Отметим, что сегодня днем мощный взрыв прогремел в порте Шахид-Раджаи. В результате происшествия погибли 4 человека, более 500 пострадали. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ появилась информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İranda partlayışdan sonra bütün dəniz əməliyyatları dayandırılıb

Экслюзивные новости

Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
21 апреля 2025 г. 16:09
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
18 апреля 2025 г. 12:55
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
17 апреля 2025 г. 13:06
Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана
Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана
16 апреля 2025 г. 19:51
Фаиг Гасанов может вновь попасть в Книгу рекордов Гиннеса
Фаиг Гасанов может вновь попасть в Книгу рекордов Гиннеса
15 апреля 2025 г. 11:50
Новоназначенный посол Китая в Азербайджане прибыла в Баку
Новоназначенный посол Китая в Азербайджане прибыла в Баку
15 апреля 2025 г. 09:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi