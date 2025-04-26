В иранском порту, где произошел взрыв, приостановлены морские операции

Все морские операции в порте Шахид-Раджаи в южном иранском портовом городе Бендер-Аббас, где произошел взрыв, приостановлены.

Все морские операции в порте Шахид-Раджаи в южном иранском портовом городе Бендер-Аббас, где произошел взрыв, приостановлены.

Как передает Report, об этом заявил замглавы организации портов и мореходства провинции Хормозган Исмаил Макизаде, слова которого приводятся на сайте министерства дорог и градостроительства Ирана.

"Принимая во внимание то, что необходимо большее сосредоточение сил для тушения пожара и осуществления контроля за ущербом, в целях безопасности приостановлены все портовые и морские операции", - сказал он.

Отметим, что сегодня днем мощный взрыв прогремел в порте Шахид-Раджаи. В результате происшествия погибли 4 человека, более 500 пострадали. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ появилась информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом.