Майа Санду: Молдова нацелена на сотрудничество с мировым сообществом в поиске климатических решений

Молдова нацелена на сотрудничество с мировым сообществом для поиска решений климатического кризиса.

Как передает Report, об этом в соцсети "Х" написала президент Молдовы Майа Санду, участвующая в климатической конференции COP29 в Баку.

"Для меня большая честь присоединиться к мировым лидерам в Баку на COP29. Молдова — наш народ и сельское хозяйство — сильно страдают от климатических проблем. Мы нацелены на сотрудничество с мировым сообществом для поиска решений, чтобы уязвимые страны, как наша, не оставались один на один с проблемами изменения климата", - написала она.