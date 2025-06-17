Главы МИД Азербайджана и Великобритании обсудили израильско-иранский конфликт

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора обсудил с британским коллегой Дэвидом Лэмми региональную ситуацию на фоне израильско-иранского противостояния

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора обсудил с британским коллегой Дэвидом Лэмми региональную ситуацию на фоне израильско-иранского противостояния.

Об этом Report сообщает со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Согласно информации, стороны также провели обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также перспективе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Британский министр передал поздравления по случаю Дня национального спасения и поблагодарил за поздравления по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Дня рождения Короля. Он также отметил, что британская сторона высоко ценит письмо с соболезнованиями, направленное президентом Ильхамом Алиевым в связи с гибелью граждан Великобритании в результате крушения пассажирского самолета компании Air India вблизи индийского города Ахмедабада. Министр Джейхун Байрамов, в свою очередь, поблагодарил за поздравления и выразил соболезнования.

Стороны выразили серьезную обеспокоенность ситуацией с безопасностью в регионе, возникшей в результате израильско-иранского столкновения, и подчеркнули важность продолжения контактов и переговоров дипломатическими путями с целью предотвращения дальнейшей эскалации ситуации.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.