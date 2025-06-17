О нас

ЦАХАЛ нанес серию ударов по районам пусков ракет в Иране

ЦАХАЛ нанес серию ударов по районам пусков ракет в Иране Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов по 12 районам запусков ракет и по оружейным арсеналам в Иране.
Другие страны
17 июня 2025 г. 22:49
ЦАХАЛ нанес серию ударов по районам пусков ракет в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов по 12 районам запусков ракет и по оружейным арсеналам в Иране.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба в телеграм-канале.

"ЦАХАЛ завершил ряд ударов по местам запуска ракет класса "поверхность-поверхность" и оружейным складам в самом сердце Ирана", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail Ordusu İranda raket buraxılış məntəqələrinə silsilə zərbələr endirib

Самое читаемое

Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
12 июня 2025 г. 11:03
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
13 июня 2025 г. 08:50
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi