ЦАХАЛ нанес серию ударов по районам пусков ракет в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов по 12 районам запусков ракет и по оружейным арсеналам в Иране.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов по 12 районам запусков ракет и по оружейным арсеналам в Иране.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба в телеграм-канале.

"ЦАХАЛ завершил ряд ударов по местам запуска ракет класса "поверхность-поверхность" и оружейным складам в самом сердце Ирана", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.