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Глава SBI: Тупик на климатической конференции в Бонне был преодолен при содействии председательства Азербайджана

Глава SBI: Тупик на климатической конференции в Бонне был преодолен при содействии председательства Азербайджана Первое пленарное заседание Июньских климатических встреч (SB62) в рамках подготовки к COP30 в германском Бонне завершилось утверждением повестки при содействии председательства Азербайджана.
Экология
17 июня 2025 г. 22:30
Глава SBI: Тупик на климатической конференции в Бонне был преодолен при содействии председательства Азербайджана

Первое пленарное заседание Июньских климатических встреч (SB62) в рамках подготовки к COP30 в германском Бонне завершилось утверждением повестки при содействии председательства Азербайджана.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила сопредседатель SBI (Вспомогательный орган по осуществлению РКИК) Джулия Гардинер.

По ее словам, на открытии пленарного заседания обсуждения накануне вечером зашли в тупик, консенсус был достигнут только после приглашения действующего председательства Азербайджана провести консультации со сторонами.

"После обсуждений со сторонами мы с моим сопредеседателем Адонием Аебаре пригласили председательство COP29 помочь нам в проведении консультаций со сторонами", - заявила Гардинер.

Главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев доложил собравшимся о достигнутых договоренностях.

"С сегодняшнего утра, по приглашению председателей SB62 Азербайджан в качестве председательства COP29 провел обширные консультации со сторонами, чтобы помочь преодолеть тупик, в который зашли обсуждения. Мы благодарны всем делегациям за их конструктивное участие и взаимные уступки, которые они сделали, что помогло нам найти консенсус", - отметил он, зачитав все достигнутые договоренности.

В частности, делегация Саудовской Аравии от имени своей группы сторонников выразила признательность Азербайджану за проведение этих консультаций, что позволило продвинуться в принятии повестки заседаний в Бонне.

После этого участники встречи приступили к утверждению статей повестки Июньских встреч, дня, которая в итоге и была принята.

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