Глава SBI: Тупик на климатической конференции в Бонне был преодолен при содействии председательства Азербайджана

Первое пленарное заседание Июньских климатических встреч (SB62) в рамках подготовки к COP30 в германском Бонне завершилось утверждением повестки при содействии председательства Азербайджана.

Первое пленарное заседание Июньских климатических встреч (SB62) в рамках подготовки к COP30 в германском Бонне завершилось утверждением повестки при содействии председательства Азербайджана.

Как сообщает европейское бюро Report , об этом заявила сопредседатель SBI (Вспомогательный орган по осуществлению РКИК) Джулия Гардинер.

По ее словам, на открытии пленарного заседания обсуждения накануне вечером зашли в тупик, консенсус был достигнут только после приглашения действующего председательства Азербайджана провести консультации со сторонами.

"После обсуждений со сторонами мы с моим сопредеседателем Адонием Аебаре пригласили председательство COP29 помочь нам в проведении консультаций со сторонами", - заявила Гардинер.

Главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев доложил собравшимся о достигнутых договоренностях.

"С сегодняшнего утра, по приглашению председателей SB62 Азербайджан в качестве председательства COP29 провел обширные консультации со сторонами, чтобы помочь преодолеть тупик, в который зашли обсуждения. Мы благодарны всем делегациям за их конструктивное участие и взаимные уступки, которые они сделали, что помогло нам найти консенсус", - отметил он, зачитав все достигнутые договоренности.

В частности, делегация Саудовской Аравии от имени своей группы сторонников выразила признательность Азербайджану за проведение этих консультаций, что позволило продвинуться в принятии повестки заседаний в Бонне.

После этого участники встречи приступили к утверждению статей повестки Июньских встреч, дня, которая в итоге и была принята.