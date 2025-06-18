CBS: США могут присоединиться к ударам по ядерным объектам Ирана

Президент США рассматривает возможность присоединиться к израильским ударам по иранским ядерным объектам в Иране, в том числе по объекту в Фордо.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединиться к израильским ударам по иранским ядерным объектам в Иране, в том числе по объекту в Фордо.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По их сведениям, вопрос был обсужден в Ситуационной комнате Белого дома. Это защищенное помещение для проведения закрытых совещаний.

При этом среди ближайших советников Трампа, отмечает телеканал, нет полного согласия относительно участия американских сил в военных операциях Израиля.

На фоне этого израильский телеканал N12 сообщил, что Вашингтон присоединится к Тель-Авиву в нанесении ударов по ядерным объектам Ирана.