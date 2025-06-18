CBS: США могут присоединиться к ударам по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединиться к израильским ударам по иранским ядерным объектам в Иране, в том числе по объекту в Фордо.
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По их сведениям, вопрос был обсужден в Ситуационной комнате Белого дома. Это защищенное помещение для проведения закрытых совещаний.
При этом среди ближайших советников Трампа, отмечает телеканал, нет полного согласия относительно участия американских сил в военных операциях Израиля.
На фоне этого израильский телеканал N12 сообщил, что Вашингтон присоединится к Тель-Авиву в нанесении ударов по ядерным объектам Ирана.