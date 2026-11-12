Лига наций УЕФА: Турция примет Бельгию, Италия - Францию
- 12 ноября, 2026
- 09:36
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Сегодня стартует V тур группового этапа Лиги наций УЕФА.
Как сообщает Report, в первый игровой день в Лигах А и С состоятся восемь матчей.
В группе 1 Лиги А Турция встретится с Бельгией, Италия примет сборную Франции.
Лига наций УЕФА
Групповой этап
V тур
Лига А
Группа 1
21:00. Турция - Бельгия
23:45. Италия - Франция
Очки: Франция - 10, Италия - 7, Бельгия - 6, Турция - 0.
Группа 3
23:45. Чехия - Испания
23:45. Англия - Хорватия
Очки: Испания - 12, Англия - 9, Хорватия - 3, Чехия - 0.
Лига С
Группа 1
23:45. Албания - Финляндия
23:45. Сан-Марино - Беларусь
Очки: Албания - 9, Беларусь - 7, Финляндия - 7, Сан-Марино - 0.
Группа 2
21:00. Армения - Кипр
23:45. Черногория - Латвия
Очки: Черногория - 10, Кипр - 7, Армения - 4, Латвия - 1.