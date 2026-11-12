Лига наций УЕФА: Турция примет Бельгию, Италия - Францию

Сегодня стартует V тур группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, в первый игровой день в Лигах А и С состоятся восемь матчей.

В группе 1 Лиги А Турция встретится с Бельгией, Италия примет сборную Франции.

Лига наций УЕФА

Групповой этап

V тур

Лига А

Группа 1

21:00. Турция - Бельгия

23:45. Италия - Франция

Очки: Франция - 10, Италия - 7, Бельгия - 6, Турция - 0.

Группа 3

23:45. Чехия - Испания

23:45. Англия - Хорватия

Очки: Испания - 12, Англия - 9, Хорватия - 3, Чехия - 0.

Лига С

Группа 1

23:45. Албания - Финляндия

23:45. Сан-Марино - Беларусь

Очки: Албания - 9, Беларусь - 7, Финляндия - 7, Сан-Марино - 0.

Группа 2

21:00. Армения - Кипр

23:45. Черногория - Латвия

Очки: Черногория - 10, Кипр - 7, Армения - 4, Латвия - 1.