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    Лига наций УЕФА: Турция примет Бельгию, Италия - Францию

    Футбол
    • 12 ноября, 2026
    • 09:36
    Лига наций УЕФА: Турция примет Бельгию, Италия - Францию

    Сегодня стартует V тур группового этапа Лиги наций УЕФА.

    Как сообщает Report, в первый игровой день в Лигах А и С состоятся восемь матчей.

    В группе 1 Лиги А Турция встретится с Бельгией, Италия примет сборную Франции.

    Лига наций УЕФА

    Групповой этап

    V тур

    Лига А

    Группа 1

    21:00. Турция - Бельгия

    23:45. Италия - Франция

    Очки: Франция - 10, Италия - 7, Бельгия - 6, Турция - 0.

    Группа 3

    23:45. Чехия - Испания

    23:45. Англия - Хорватия

    Очки: Испания - 12, Англия - 9, Хорватия - 3, Чехия - 0.

    Лига С

    Группа 1

    23:45. Албания - Финляндия

    23:45. Сан-Марино - Беларусь

    Очки: Албания - 9, Беларусь - 7, Финляндия - 7, Сан-Марино - 0.

    Группа 2

    21:00. Армения - Кипр

    23:45. Черногория - Латвия

    Очки: Черногория - 10, Кипр - 7, Армения - 4, Латвия - 1.

    Лига наций УЕФА Турция Бельгия Италия
    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikanı, İtaliya Fransanı qəbul edəcək
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