UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikanı, İtaliya Fransanı qəbul edəcək
- 12 noyabr, 2026
- 09:19
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UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V tura bu gün start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə A və C Liqalarında səkkiz oyun keçiriləcək.
A Liqasının 1-ci qrupunda Türkiyə Belçika ilə üz-üzə gələcək. İtaliya isə Fransa seçməsini qəbul edəcək.
UEFA Millətlər Liqası
Qrup mərhələsi
V tur
A Liqası
1-ci qrup
21:00. Türkiyə - Belçika
23:45. İtaliya - Fransa
Xal durumu: Fransa - 10, İtaliya - 7, Belçika - 6, Türkiyə - 0.
3-cü qrup
23:45. Çexiya - İspaniya
23:45. İngiltərə - Xorvatiya
Xal durumu: İspaniya - 12, İngiltərə - 9, Xorvatiya - 3, Çexiya - 0.
C Liqası
1-ci qrup
23:45. Albaniya - Finlandiya
23:45. San Marino - Belarus
Xal durumu: Albaniya - 9, Belarus - 7, Finlandiya - 7, San Marino - 0.
2-ci qrup
21:00. Ermənistan - Kipr
23:45. Monteneqro - Latviya
Xal durumu: Monteneqro - 10, Kipr - 7, Ermənistan - 4, Latviya - 1.