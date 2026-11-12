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    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikanı, İtaliya Fransanı qəbul edəcək

    Futbol
    • 12 noyabr, 2026
    • 09:19
    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikanı, İtaliya Fransanı qəbul edəcək

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V tura bu gün start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə A və C Liqalarında səkkiz oyun keçiriləcək.

    A Liqasının 1-ci qrupunda Türkiyə Belçika ilə üz-üzə gələcək. İtaliya isə Fransa seçməsini qəbul edəcək.

    UEFA Millətlər Liqası

    Qrup mərhələsi

    V tur

    A Liqası

    1-ci qrup

    21:00. Türkiyə - Belçika

    23:45. İtaliya - Fransa

    Xal durumu: Fransa - 10, İtaliya - 7, Belçika - 6, Türkiyə - 0.

    3-cü qrup

    23:45. Çexiya - İspaniya

    23:45. İngiltərə - Xorvatiya

    Xal durumu: İspaniya - 12, İngiltərə - 9, Xorvatiya - 3, Çexiya - 0.

    C Liqası

    1-ci qrup

    23:45. Albaniya - Finlandiya

    23:45. San Marino - Belarus

    Xal durumu: Albaniya - 9, Belarus - 7, Finlandiya - 7, San Marino - 0.

    2-ci qrup

    21:00. Ermənistan - Kipr

    23:45. Monteneqro - Latviya

    Xal durumu: Monteneqro - 10, Kipr - 7, Ermənistan - 4, Latviya - 1.

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