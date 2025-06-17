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СМИ: ПВО Ирана сбили на юго-западе страны израильский военный самолет

СМИ: ПВО Ирана сбили на юго-западе страны израильский военный самолет Системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана в провинции Чехармехаль и Бахтиария на юго-западе исламской республики сбили израильский военный самолет.
В регионе
17 июня 2025 г. 23:52
СМИ: ПВО Ирана сбили на юго-западе страны израильский военный самолет

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана в провинции Чехармехаль и Бахтиария на юго-западе исламской республики сбили израильский военный самолет.

Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Mehr.

По его сведениям, пилоту удалось катапультироваться, ведутся его поиски.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным.

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