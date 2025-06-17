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Небензя: Мы готовы к посредничеству между Израилем и Ираном при согласии сторон

Небензя: Мы готовы к посредничеству между Израилем и Ираном при согласии сторон Россия готова к посредническим усилиям между Израилем и Ираном.
Другие страны
17 июня 2025 г. 22:16
Небензя: Мы готовы к посредничеству между Израилем и Ираном при согласии сторон

Россия готова к посредническим усилиям между Израилем и Ираном.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в своем выступлении перед журналистами в Нью-Йорке.

Дипломат отметил, что российская сторона готова сделать все возможное для стабилизации ситуации:

"Недавно состоялся разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Путин сообщил Трампу, что мы готовы сделать все, что в наших силах в этом вопросе. Он прямо заявил о готовности России к посредническим усилиям по снижению напряженности между Израилем и Ираном".

Небензя добавил, что хотя Россия в настоящее время не ведет конкретной посреднической миссии в регионе, дипломатическая координация продолжается: "В настоящее время у нас нет посредничества в связи с израильско-иранским противостоянием. В таких вопросах необходимо согласие сторон".

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Версия на азербайджанском языке Nebenzya: İsrail və İran arasında vasitəçiliyə hazırıq, amma tərəflərin razılığı olmalıdır

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