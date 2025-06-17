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Парламент Турции назвал нападение Израиля на Иран угрозой миру в регионе

Парламент Турции назвал нападение Израиля на Иран угрозой миру в регионе Турция решительным образом осуждаем нападение Израиля на Иран.
В регионе
17 июня 2025 г. 23:15
Парламент Турции назвал нападение Израиля на Иран угрозой миру в регионе

Турция решительным образом осуждаем нападение Израиля на Иран.

Как сообщает Report, об этом говорится в резолюции, принятой Великим национальным собранием Турции (ВНСТ).

"Эта атака является провокацией на пути к международному сотрудничеству и ядерным переговорам. Как ВНСТ, мы решительно осуждаем все действия Израиля, угрожающие региональному миру, и его атаки на Иран. Мы призываем все международные институты и правительства взять на себя ответственность на основе международного права и дипломатии. Мы ожидаем, что международное сообщество займет решительную и принципиальную позицию, чтобы остановить Израиль", - отмечается в резолюции.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным.

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Версия на азербайджанском языке TBMM: İsrailin İrana hücumları regionda genişmiqyaslı müharibə riski yaradır

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