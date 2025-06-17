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СМИ: США вывели своих военных еще с двух баз в Сирии

СМИ: США вывели своих военных еще с двух баз в Сирии Военнослужащие ВС США покинули еще две военные базы на северо-востоке Сирии.
Другие страны
17 июня 2025 г. 23:46
СМИ: США вывели своих военных еще с двух баз в Сирии

Военнослужащие ВС США покинули еще две военные базы на северо-востоке Сирии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, базы Эль-Вазир и Телль-Бейдар в сирийской провинции Хасеке сейчас охраняются небольшими подразделениями "Сил демократической Сирии" (СДС). Согласно информации, американский контингент "покинул объекты недавно".

Командующий СДС Мазлум Абди в комментарии агентству подчеркнул, что присутствия нескольких сотен оставшихся в районе американских военных "недостаточно для сдерживания угрозы со стороны ИГ". По его словам, за последние недели активность боевиков группировки "существенно возросла".

Напомним, что 3 июня представитель Пентагона заявил саудовскому телеканалу Al Arabiya о том, что США закрыли две военные базы в Сирии и передали еще одну под контроль СДС.

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