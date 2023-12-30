Основные события уходящего 2023 года в мире

Уходящий 2023 год был не из легких. Мы стали свидетелями продолжающейся войны в Восточной Европе, начала новой войны на Ближнем Востоке, поражающих по масштабам и смертоносности землетрясений, климатических изменений, усиления борьбы с неоколониальным гне

Уходящий 2023 год был не из легких. Мы стали свидетелями продолжающейся войны в Восточной Европе, начала новой войны на Ближнем Востоке, поражающих по масштабам и смертоносности землетрясений, климатических изменений, усиления борьбы с неоколониальным гнетом в мире, и возможно, зарождения новой пандемии. Однако прежде всего этот год останется в нашей памяти полным восстановлением территориальной целостности Азербайджана.

Report подводит итоги, представляя вниманию читателей обзор наиболее запоминающихся событий, произошедших в мире в уходящем году.

Для обеспечения положений Трехстороннего заявления, предотвращения широкомасштабных провокаций, совершенных в Карабахском экономическом районе, вывода войск вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, возвращения мирного населения на освобожденные от оккупации территории, безопасности гражданских лиц и военнослужащих, привлеченных к восстановительно-строительным работам, а также полного восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики 19 сентября 2023 года в регионе были начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий, продолжавшихся чуть более 23 часов, с применением высокоточного оружия были выведены из строя передовые и тыловые позиции и долговременные огневые точки соединений вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения. Противник, подняв белый флаг, сдался. Тем самым на всей территории Азербайджана был восстановлен конституционный строй.

15 октября глава государства посетил город Ханкенди , Ходжавендский , Шушинский, Ходжалинский , Агдеринский районы, побывал в Аскеранской крепости, везде был поднят азербайджанский флаг.

На западном фронте без перемен

Спустя почти два года войны в Украине конфликт будто бы зашел в тупик. Ни украинская, ни российская сторона не могут накопить достаточно сил, чтобы совершить прорыв на линии фронта. Стороны окончательно отказались от доктрины маневренной войны, перейдя в позиционное, окопное противостояние. Однако, несмотря на все попытки сторон перехватить инициативу и развить наступление войск, ощутимых изменений на линии фронта не наблюдается.

Говоря о попытках летнего контрнаступления, президент Украины Владимир Зеленский признал, что оно не принесло ожидаемых результатов. "Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемого. И это факт", - сказал Зеленский.

С самого начала войны в Украине Азербайджан оказывал всяческую гуманитарную помощь народу этой страны, отправляя генераторы, трансформаторы, медицинские принадлежности и медикаменты. В общей сложности, Азербайджан оказал Украине помощь на сумму более чем в 33 млн долларов США.

Азербайджан, как одна из самых заминированных стран в мире, также прекрасно понимая, какую опасность представляет минная угроза, всячески пытается помочь Украине, в решении этой колоссальной гуманитарной катастрофы. К примеру, Баку передал в дар Киеву машину для разминирования и начал обучать специалистов для ее эксплуатации.

Неладно что-то в датском королевстве

Затянувшаяся война в Украине возымела свои последствия и в России. Неожиданным событием 2023 года оказался мятеж ЧВК "Вагнер" и захват наемниками Ростова-на-Дону.

Поводом к мятежу некогда самой крупной в РФ частной военной компании якобы послужил обстрел позиций ЧВК силами Минобороны РФ. 23 июня 2022 года пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина опубликовала в телеграмм канале сообщение, в котором тот выступил с обвинениями в адрес оборонного ведомства. В Министерстве обороны РФ заявление Пригожина опровергли, отметив, что "информация об ударе по тыловым лагерям "вагнеровцев" является информационной провокацией и не соответствует действительности".

Заявив, что ЧВК ответит на подобные действия минобороны, Пригожин с войсками вошел в город Ростов-на-Дону и занял все военные объекты. Основной целью своего мятежа, который Пригожин называл “Маршем справедливости”, был призыв к ответу руководства минобороны и лично главы министерства Сергея Шойгу.

За несколько месяцев до произошедшего, глава ЧВК обвинял руководство Минобороны в недоукомплектованности войск, в частности, в нехватке боеприпасов. Проще говоря, конфликт между главой ЧВК и военным ведомством РФ назревал еще до июньского мятежа.

Мятеж и марш, который должен был пройти до Москвы, остановился после заключения договоренностей, которым поспособствовал президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава ЧВК вместе со своими наемниками уехал в Беларусь. 23 августа, ровно через два месяца после мятежа, самолет в котором летел Евгений Пригожин потерпел крушение в небе над Тверской областью в России. Основатель ЧВК, находившийся на борту самолета, погиб в результате авиакатастрофы.

Святая земля снова в огне

Пока все внимание мировой общественности было приковано к Украине, на Ближнем Востоке вновь вспыхнул кровопролитный конфликт. 7 октября боевики радикальной группировки ХАМАС пересекли границу анклава сектора Газа, вошла в приграничные кибуцы и города Израиля, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.

В ответ на это армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о состоянии боевой готовности и объявила о проведении операции “Железные мечи”, с целью уничтожения радикальной группировки ХАМАС.

В ходе проведения операции фиксируются большие потери среди гражданского населения Палестины, что вызывает резонанс в мировой общественности, разделяя людей на два лагеря, состоящих из сторонников Израиля и поддерживающих Палестину.

Вставай, проклятьем заклейменный

Уходящий год запомнился также ростом антиколониальных настроений среди стран Африки и заморских территорий Франции.

Государственные перевороты в бывших французских колониях происходили и раньше, однако в этом году этот список пополнили еще две страны: Нигер и Габон. Обе страны даже после обретения политического суверенитета были в сильной зависимости от бывшей метрополии, что приводило к экономическим, политическим и социальным проблемам внутри государств.

В конце июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума, а в августе - об отмене всех соглашений с Францией и потребовали вывода ее войск из страны. 2 декабря власти Нигера вышли из всех структур регионального объединения государств "Сахельская пятерка", в том числе из объединенных вооруженных сил. Последние французские военнослужащие, дислоцированные в Нигере, покинули страну утром 22 декабря.

Военный переворот произошел и в Габоне. Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Путчисты отменили итоги прошедших в стране 26 августа президентских выборов и на собрании генералов Брис Олиги Нгема был назначен главой государства на переходный период.

В заморских территориях Франции также продолжали расти антиколониальное настроения. Несмотря на то, что еще в прошлом веке Франция отказалась от своих колоний в Африке, ряд заморских территорий эта страна решила оставить под своим контролем.

Народы, проживающие на этих территориях, в своем стремлении к обретению независимости организовались в инициативную группу при поддержке Баку. В последствии, проводились конференции посвященные неоколониализму Франции в рамках Бакинской Инициативной Группы, где представители заморских территорий выступали с требованиями обретения независимости своих исконных земель.

Королева умерла, да здравствует Король!

Этот год ознаменовался для Великобритании коронацией Карла III, которая состоялась 6 мая 2023 года. Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет, после чего на британский престол в возрасте 73 лет взошел ее сын, принц Уэльский Чарльз, принявший тронное имя Карла III. На торжественную церемонию были приглашены 2300 гостей, среди них были главы государств, а также друзья и члены королевской семьи. Азербайджанскую делегацию на церемонии возглавила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Очередной год – очередные потери

В уходящем году нас покинули и некоторые личности, оставившие свой неизгладимый след в истории. Среди них и знаменитые политики, такие как бывший Госсекретарь США Генри Киссинджер, скончавшийся в возрасте ста лет, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, бывший президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира 2008 года Мартти Ахтисаари.

В 2023 году в возрасте 84 лет скончался и знаменитый актер и певец Вахтанг Кикабидзе.

И разверзлась земля…

2023 год запомнился также разрушительными землетрясениями. Одном из самых смертоносных оказалось землетрясение в Турции магнитудой 7.8, произошедшее 6 февраля, последствия которого ощутили и в Сирии. Число погибших при землетрясении с эпицентром в Кахраманмараше превысило 50 000 человек. Азербайджан стал первой страной, предложившей помощь братской стране, отправив туда своих спасателей МЧС и выделив более 21 млн манатов материальной помощи.

Разрушительные землетрясения произошли в этом году также в Марокко и в Афганистане.

9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7, в результате которого погибли более 2 000 человек в разных провинциях страны. Землетрясение стало крупнейшим в истории Марокко за последнее столетие.

7 октября в Афганистане произошло землетрясение, в результате которого погибло более 2 тысяч человек.

Из огня да в полымя

Продолжая говорить о разрушительных катаклизмах, необходимо отметить изменение климата, которое затрагивает всех нас. По данным ООН, уходящий 2023 год оказался самым теплым за всю историю наблюдений. Ученые отмечают рекордную концентрацию парниковых газов, таяние ледников Антарктиды, повышение уровня мирового океана. Похоже, что изменения климата бесповоротны и неизбежны.

Для борьбы с этими вызовами мировое сообщество объединилось в рамках платформы ООН. Конференция ООН по вопросам изменения климата (COP) является на сегодняшний день высшим органом переговорного процесса для реализации положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), Киотского протокола (КП) и Парижского соглашения (ПС). 11 декабря в рамках COP28 в Дубае Азербайджан был официально объявлен хозяином 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29, которая пройдет в нашей стране в ноябре следующего года и даст Азербайджану возможность продвигать свою климатическую повестку в мире.

В этом году мир, уставший от бесконечных сводок новостей, в которых указывалось количество людей зараженных вирусом, наконец услышал заветные слова: ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19. Однако, радость продолжалась всего чуть больше полугода. В декабре стали поступать новости из Китая, в которых сообщалось о распространении новой инфекции. Судя по имеющейся информации вирус в основном поражает детей. Новая респираторная инфекция симптомами отличается от ковида тем, что несмотря на наличие лихорадки, повышением температуры, пневмонии, отсутствует кашель. Это осложняет выявление заболевания на его ранних этапах.

Уходящий год был богат на события мирового масштаба. Войны, катастрофы, кризисы, победы и поражения, противостояния крупных держав, все то, что определяет наш образ жизни и сказывается на каждом из нас, вынуждает мир уповать на то, что следующий 2024 год будет лучше, чем уходящий. Нам остается только ждать и надеяться, что войны закончатся, болезни отступят, а природа перестанет удивлять нас все более чудовищными катаклизмами.