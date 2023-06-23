Пригожин заявил об ударе войск РФ по тыловым лагерям "вагнеровцев"

Российские солдаты якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК "Вагнера", из-за чего было ликвидировано много бойцов.

Российские солдаты, якобы, нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК "Вагнера", из-за чего было ликвидировано много бойцов.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина в Telegram .

Пригожин в очередной раз пожаловался, что его подчиненных "подло обманули и пытались лишить возможности" наступления.

"Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли удары, ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей. Мы примем решение, как ответить на это злодеяние. Следующий шаг за нами", - добавил он.

В оборонном ведомстве РФ заявление Пригожина опровергли, отметив, что "информация об ударе по тыловым лагерям "вагнеровцев" является информационной провокацией и не соответствует действительности".