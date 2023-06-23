О нас

Пригожин заявил об ударе войск РФ по тыловым лагерям "вагнеровцев"

Пригожин заявил об ударе войск РФ по тыловым лагерям "вагнеровцев" Российские солдаты якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК "Вагнера", из-за чего было ликвидировано много бойцов.
Другие страны
23 июня 2023 г. 23:28
Пригожин заявил об ударе войск РФ по тыловым лагерям вагнеровцев

Российские солдаты, якобы, нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК "Вагнера", из-за чего было ликвидировано много бойцов.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина в Telegram.

Пригожин в очередной раз пожаловался, что его подчиненных "подло обманули и пытались лишить возможности" наступления.

"Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли удары, ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей. Мы примем решение, как ответить на это злодеяние. Следующий шаг за нами", - добавил он.

В оборонном ведомстве РФ заявление Пригожина опровергли, отметив, что "информация об ударе по тыловым лагерям "вагнеровцев" является информационной провокацией и не соответствует действительности".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya hərbçiləri “Vaqner”çilərin olduğu düşərgəni bombalayıb, ölənlər var

Другие новости из категории

SpaceX запустила на орбиту вторую за два дня ракету с интернет-спутниками Starlink
SpaceX запустила на орбиту вторую за два дня ракету с интернет-спутниками Starlink
23 июня 2023 г. 23:35
Число погибших гражданских лиц в Украине превысило 9 тыс.
Число погибших гражданских лиц в Украине превысило 9 тыс.
23 июня 2023 г. 23:09
Президент Кении отметил признаки геноцида в конфликте в Судане
Президент Кении отметил признаки геноцида в конфликте в Судане
23 июня 2023 г. 23:00
Пять стран призвали ООН расследовать поставки иранских дронов России
Пять стран призвали ООН расследовать поставки иранских дронов России
23 июня 2023 г. 20:47
Германский парламент упростил въезд специалистам за пределами ЕС
Германский парламент упростил въезд специалистам за пределами ЕС
23 июня 2023 г. 19:57
В Индонезии началось извержение вулкана Семеру
В Индонезии началось извержение вулкана Семеру
23 июня 2023 г. 19:17
Послы ЕС утвердили проект расширения производства боеприпасов до 1 млн в год
Послы ЕС утвердили проект расширения производства боеприпасов до 1 млн в год
23 июня 2023 г. 19:05
Власти Нигера убрали из гимна строки о благодарности Франции
Власти Нигера убрали из гимна строки о благодарности Франции
23 июня 2023 г. 18:43
Глава Вагнер: Российская армия отступает в Украине, президента Путина обманывают
Глава "Вагнер": Российская армия отступает в Украине, президента Путина обманывают
23 июня 2023 г. 16:27
ЕС может одобрить 9-ый пакет санкций против Ирана 26 июня
ЕС может одобрить 9-ый пакет санкций против Ирана 26 июня
23 июня 2023 г. 16:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi