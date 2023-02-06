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Азербайджан первым предложил помощь Турции

Азербайджан первым предложил помощь Турции В связи с землетрясением силой 7,4 балла в Турции из разных стран мира начала поступать гуманитарная помощь.
Внешняя политика
6 февраля 2023 г. 13:18
Азербайджан первым предложил помощь Турции

В связи с землетрясением силой 7,4 балла в Турции из разных стран мира начала поступать гуманитарная помощь.

По данным анкаринского бюро Report, Азербайджан стал первой страной, предложившей помощь.

Турецкие СМИ сообщают, что министерство по чрезвычайным ситуациям АР объявило о готовности по поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева отправки в братскую страну спасательных сил быстрого реагирования численностью 370 человек.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн выразил глубокое сожаление по поводу землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше, и сказал, что разрабатываются программы экстренной помощи.

Министр обороны Израиля Йоаз Галлант дал указания израильской армии и министерским учреждениям по оказанию гуманитарной помощи.

В Координационном центре по реагированию на чрезвычайные ситуации Европейского союза сообщили, что спасательные группы из Нидерландов и Румынии отправились в Турцию для поддержки.

Премьер-министр Греции Кириякос Мицотакис поделился информацией о землетрясении в Турции в своем аккаунте в социальной сети. В своем сообщении Мицотакис выразил соболезнования родственникам погибших в результате землетрясения и сказал, что "Греция мобилизует свои ресурсы для немедленного оказания помощи".

В районе Пазарджык турецкой провинции Кахраманмараш в 05:26 по бакинскому времени произошло землетрясение силой 7,4 балла. Землетрясение ощущалось в окрестностях Кахраманмараша, Хатая, Османие, Адыямана, Газиантепа, Шанлыурфы, Диярбакыра, Малатьи и Аданы, в том числе в Анкаре.

В результате землетрясения погибли не менее 284 человека, 2323 получили ранения, 1710 зданий были полностью разрушены.

В настоящее время Турция переживает самый суровый период зимы. Даже в Газиантепе, где зимой обычно более мягкая погода, чем в других регионах, наблюдается снег, что еще больше усложняет ситуацию в районах землетрясений.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəyə yardım təklifi edən ilk ölkə Azərbaycan olub

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