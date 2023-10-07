Армия обороны Израиля объявила о "состоянии боевой готовности"

Армия обороны Израиля объявила о "состоянии боевой готовности" после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Армия обороны Израиля объявила о "состоянии боевой готовности" после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Армии Израиля.

"Армия обороны Израиля объявляет о "состоянии боевой готовности", - говорится в заявлении.

В сообщении также говорится, что гражданские лица в южных и центральных районах должны находиться рядом с убежищами, а в районах, прилегающих к сектору Газа - внутри убежищ.

Отмечается, что начальник Генерального штаба в настоящее время проводит оценку ситуации и утверждает планы деятельности армии.