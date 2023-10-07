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Армия обороны Израиля объявила о "состоянии боевой готовности"

Армия обороны Израиля объявила о "состоянии боевой готовности" Армия обороны Израиля объявила о "состоянии боевой готовности" после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава.
Другие страны
7 октября 2023 г. 10:12
Армия обороны Израиля объявила о состоянии боевой готовности

Армия обороны Израиля объявила о "состоянии боевой готовности" после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Армии Израиля.

"Армия обороны Израиля объявляет о "состоянии боевой готовности", - говорится в заявлении.

В сообщении также говорится, что гражданские лица в южных и центральных районах должны находиться рядом с убежищами, а в районах, прилегающих к сектору Газа - внутри убежищ.

Отмечается, что начальник Генерального штаба в настоящее время проводит оценку ситуации и утверждает планы деятельности армии.

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Версия на азербайджанском языке İsrail “müharibə hazırlığı” vəziyyəti elan edib

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