Армия обороны Израиля объявила о "состоянии боевой готовности" после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Армии Израиля.
"Армия обороны Израиля объявляет о "состоянии боевой готовности", - говорится в заявлении.
В сообщении также говорится, что гражданские лица в южных и центральных районах должны находиться рядом с убежищами, а в районах, прилегающих к сектору Газа - внутри убежищ.
Отмечается, что начальник Генерального штаба в настоящее время проводит оценку ситуации и утверждает планы деятельности армии.