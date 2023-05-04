О нас

Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ

Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова примет участие на церемонии коронации короля Великобритании Карла ІІІ.
Внешняя политика
4 мая 2023 г. 17:17
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова примет участие в церемонии коронации короля Великобритании Карла ІІІ.

Об этом в интервью Report заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.

"В понедельник я провел встречу с госпожой Сахибой Гафаровой. Она представляла Азербайджан на государственных похоронах королевы Елизаветы II в сентябре. И теперь мы с нетерпением ждем возможности приветствовать ее в Лондоне в субботу на коронации", - сказал посол.

6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоится церемония коронации Карла III. Он станет 40-м коронованным в Вестминстерском аббатстве правящим монархом. Первая коронация состоялась в 1066 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova III Çarlzın tacqoyma mərasimində iştirak edəcək

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Britaniya səfiri ASAN Xidmətdə olub
FotoBritaniya səfiri "ASAN Xidmət"də olub
4 May , 2023 17:01
Azərbaycan və Sloveniya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib
FotoAzərbaycan və Sloveniya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib
4 May , 2023 15:47
Nəvab: “Heydər Əliyev çoxşaxəli xarici siyasətilə regionun inkişafına mühüm töhfə verib”
Nəvab: “Heydər Əliyev çoxşaxəli xarici siyasətilə regionun inkişafına mühüm töhfə verib”
4 May , 2023 14:55
Mustafa Şəntop: Azərbaycan, Gürcüstan və Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik
Mustafa Şəntop: "Azərbaycan, Gürcüstan və Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik"
4 May , 2023 14:44
Azərbaycanın 26 vətəndaşı Sudandan təxliyə olunub
Azərbaycanın 26 vətəndaşı Sudandan təxliyə olunub
4 May , 2023 13:24
ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan və Ermənistanı birbaşa dialoqa çağırıb
ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan və Ermənistanı birbaşa dialoqa çağırıb
4 May , 2023 10:50
ABŞ dövlət katibi bu gün yenidən Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları ilə görüşəcək
ABŞ dövlət katibi bu gün yenidən Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları ilə görüşəcək
4 May , 2023 10:38
Baydenin müşaviri: “Ermənistan və Azərbaycanın danışıqlarda əldə etdiyi irəliləyişi alqışlayırıq”
Baydenin müşaviri: “Ermənistan və Azərbaycanın danışıqlarda əldə etdiyi irəliləyişi alqışlayırıq”
4 May , 2023 04:11
Azərbaycan Prezidenti: Birləşmiş Ştatlarla bizim çox geniş və mühüm ikitərəfli gündəliyimiz var
Azərbaycan Prezidenti: "Birləşmiş Ştatlarla bizim çox geniş və mühüm ikitərəfli gündəliyimiz var"
4 May , 2023 00:58
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun uzadılmasına əlavə vəsaitlər ayırır
Prezident İlham Əliyev: "Azərbaycan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun uzadılmasına əlavə vəsaitlər ayırır"
4 May , 2023 00:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi