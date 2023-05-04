Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова примет участие на церемонии коронации короля Великобритании Карла ІІІ.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова примет участие в церемонии коронации короля Великобритании Карла ІІІ.

Об этом в интервью Report заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.

"В понедельник я провел встречу с госпожой Сахибой Гафаровой. Она представляла Азербайджан на государственных похоронах королевы Елизаветы II в сентябре. И теперь мы с нетерпением ждем возможности приветствовать ее в Лондоне в субботу на коронации", - сказал посол.

6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоится церемония коронации Карла III. Он станет 40-м коронованным в Вестминстерском аббатстве правящим монархом. Первая коронация состоялась в 1066 году.