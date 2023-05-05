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ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19

ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии COVİD-19, объявив о завершении режима чрезвычайной ситуации по коронавирусу.
Здоровье
5 мая 2023 г. 17:25
ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии COVİD-19, объявив о завершении режима чрезвычайной ситуации по коронавирусу.

Как передает Report, об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, что имеет международное значение. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии", - сказал он.

Гебрейесус отметил, что с начала пандемии скончались по меньшей мере 20 млн человек.

"С 2020 года от COVID-19 официально умерли около 7 млн человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 млн", - заявил глава ВОЗ.

Отметим, что ВОЗ объявила ЧС в связи с распространением коронавируса в мире 30 января 2020 года, 11 марта была объявлена пандемия.

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Версия на английском языке WHO cancels COVID-19 pandemic status
Версия на азербайджанском языке ÜST: "Dünyada COVID-19-la bağlı fövqəladə vəziyyət başa çatıb"

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