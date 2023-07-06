О нас

Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма

Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма.
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 12:38
Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма

Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма.

Как сообщает Report, такое решение принято по итогам мероприятия "На пути к полной ликвидации колониализма", организованного в Баку Центром анализа международных отношений в рамках министерской встречей Координационного бюро Движения неприсоединения.

В ходе заседания участники обсудили пути ликвидации современной колониальной политики Франции на африканском континенте и в различных регионах мира, обменялись мнениями о принятии необходимых мер по искоренению этой проблемы.

В заявлении по итогам мероприятия подчеркивается обоснованность и актуальность принципиальной позиции Движения неприсоединения в отношении борьбы с колониальной и неоколониальной практикой.

Участники заседания также выразили благодарность азербайджанской стороне за проведение подобного параллельного мероприятия, которое позволило встретиться и обсудить проблемы, с которыми сталкиваются народы, находящиеся под колониальным господством.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransa müstəmləkəçiliyinə qarşı Bakı Təşəbbüs Qrupu yaradılıb - BƏYANAT

Экслюзивные новости

Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
6 июля 2023 г. 12:12
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
5 июля 2023 г. 20:29
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
5 июля 2023 г. 18:03
Посол Пакистана: Процесс ДН обрел новую жизнь под председательством Азербайджана
Посол Пакистана: Процесс ДН обрел новую жизнь под председательством Азербайджана
5 июля 2023 г. 17:54
Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться
Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться
5 июля 2023 г. 16:27
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
1 июля 2023 г. 17:43
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
30 июня 2023 г. 14:36
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
30 июня 2023 г. 13:36
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi