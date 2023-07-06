Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма

Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма.

Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма.

Как сообщает Report, такое решение принято по итогам мероприятия "На пути к полной ликвидации колониализма", организованного в Баку Центром анализа международных отношений в рамках министерской встречей Координационного бюро Движения неприсоединения.

В ходе заседания участники обсудили пути ликвидации современной колониальной политики Франции на африканском континенте и в различных регионах мира, обменялись мнениями о принятии необходимых мер по искоренению этой проблемы.

В заявлении по итогам мероприятия подчеркивается обоснованность и актуальность принципиальной позиции Движения неприсоединения в отношении борьбы с колониальной и неоколониальной практикой.

Участники заседания также выразили благодарность азербайджанской стороне за проведение подобного параллельного мероприятия, которое позволило встретиться и обсудить проблемы, с которыми сталкиваются народы, находящиеся под колониальным господством.