Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма.
Как сообщает Report, такое решение принято по итогам мероприятия "На пути к полной ликвидации колониализма", организованного в Баку Центром анализа международных отношений в рамках министерской встречей Координационного бюро Движения неприсоединения.
В ходе заседания участники обсудили пути ликвидации современной колониальной политики Франции на африканском континенте и в различных регионах мира, обменялись мнениями о принятии необходимых мер по искоренению этой проблемы.
В заявлении по итогам мероприятия подчеркивается обоснованность и актуальность принципиальной позиции Движения неприсоединения в отношении борьбы с колониальной и неоколониальной практикой.
Участники заседания также выразили благодарность азербайджанской стороне за проведение подобного параллельного мероприятия, которое позволило встретиться и обсудить проблемы, с которыми сталкиваются народы, находящиеся под колониальным господством.